Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Babaeski'de pembe balonlu etkinlikte meme kanserinde erken teşhis vurgulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski'de pembe balonlu etkinlikte meme kanserinde erken teşhis vurgulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte kadınlara erken teşhis ve düzenli taramanın önemi anlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte pembe balonlar gökyüzüne bırakılarak, erken teşhis ve düzenli taramanın önemine dikkat çekildi.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla "Pembe Ekim" etkinliği düzenlendi. Yeni sağlık kompleksi önünde gerçekleştirilen programa katılan kadınlar, pembe kıyafet ve kurdelelerle farkındalık mesajı verdi. "Meme kanseri taramanızı yaptırdınız mı" yazılı pankartın açıldığı etkinlikte, kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi ve düzenli taramalarını yaptırması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bıraktı. Pembe yürüyüş, kurdele dağıtımı ve kalpli çerçevede fotoğraf çekiminin gerçekleştirildiği programda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda meme kanserine ilişkin eğitim de verildi.

Programla meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, kadınların taramalara katılımının teşvik edilmesi ve erken teşhisin öneminin anlatılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü yeniden gözaltında
Pendik’te kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada! 7 kişi yaralandı

Yokuştan böyle geldi! Kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntüler!
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz

Tarih belli oldu, MHP kongreye gidiyor
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti: Doktoru hiç görmedi

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti