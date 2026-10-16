Aydın Şehir Hastanesi, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması çağrısı yaptı

Aydın Şehir Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kurulan stantta vatandaşlara erken teşhis ve düzenli taramaların önemi anlatıldı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastane girişinde kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte meme kanseri, erken teşhisin önemi ve düzenli taramaların hastalığın erken dönemde tespit edilmesindeki rolü hakkında bilgi verildi. Çalışmalarda özellikle 40-69 yaş aralığındaki kadınların meme kanseri taramalarını düzenli olarak yaptırmasının önemine dikkat çekildi. Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ve hastane yöneticileri de farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalara eşlik etti. Hastane yönetimi, erken teşhisin tedavi sürecinde önemli bir fark oluşturduğunu vurgulayarak vatandaşlara sağlık kontrollerini ve taramalarını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı