Aydın'da emniyet amiri kalp krizi geçirdi

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinin evinde kalp krizi geçiren Emniyet Amiri Sebahattin Öztürk (40), hastaneye kaldırıldı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amiri Sebahattin Öztürk, evinde, dün saat 22.00 sıralarında kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk'ün, burada yapılan kontrolde beyin kanaması geçirdiği de anlaşıldı. Öztürk, tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sarı alana alınan Öztürk'ün tedavisinin sürdüğü belirtildi.