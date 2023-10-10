Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nden Firar Eden Kadın Yakalandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Psikiyatri Servisi'nden firar eden bir kadın, polis tarafından şehirlerarası otobüste yakalandı. Kadının yapılan kan tahlilinde uyuşturucu aldığı belirlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Psikiyatri Servisi'nden firar eden bir kadın, polisin detaylı çalışmaları sonucu şehirlerarası otobüste yakalandı. Yolda durdurulan otobüse ambulans ve sağlıkçılarla giden polis ekipleri firari kadını alıp yeniden hastaneye teslim etti. Kadının yapılan kan tahlilinde uyuşturucu aldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre önceki gece Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi gören 37 yaşındaki S.Y. isimli kadın, gece yarısı hastaneden firar etti. Hastaneden Aydın Otogarı'na giden kadın buradan şehirlerarası otobüse binerek bir başka şehre gitmek üzere yola çıktı. Kadının kaçtığını fark eden hastane görevlileri durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kısa sürede kadının izine rastlayan polis, firari kadının otobüsle Aydın'dan Denizli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Otobüs şoförü ile telefonla irtibat sağlayan polis, durumu hiçbir yolcuya çaktırmadan yol kenarında otobüsü durdurdu. Çevreye zarar verme ihtimaline karşı oldukça profesyonelce otobüse giren polis ekipleri firari kadını alarak ambulansla bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Tekrar firar ettiği hastaneye götürülen ve kendisinin darp edildiğini iddia eden kadının yapılan kan tahlilinde uyuşturucu madde aldığı belirlendi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken polisin başarılı operasyonu göz doldurdu.

Geçtiğimiz ay firar eden hasta anne babasını bıçaklamıştı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne temmuz ayının 2. haftasında da psikiyatri servisinden yine bir kadın hasta firar etmiş 25 yaşındaki S.S. isimli kadın firar ettikten sonra İncirliova Erbeyli'de yaşayan anne-babasını bıçaklayıp kaçmıştı. Hastaneden firar eden kadın hasta Tire'de yakalanmıştı. - AYDIN