Astım Hastalığı Kontrol Altına Alınabilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Bilge Salık, düzenli tedaviler ve kullanılan ilaçlarla astım hastalığının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Salık, AA muhabirine astım hastalığının yaşam kalitesini azaltan bir hastalık olduğunu ifade etti.

Hastalığın nefes darlığı ve öksürükle kendisini gösterdiğini anlatan Salık, hastanın atak geçirdiği sırada nefes alamadığını, ağır astım hastalarının ise atak sırasında bilinçlerini kaybedebildiğini söyledi.

Salık, astım hastalığı teşhisi konulan kişilerin yaşam tarzlarına dikkat etmesi gerektiğini, düzenli tedaviler ve kullanılan ilaçlarla hastalığın kontrol altına alınabileceğini vurgulayarak, "Sigara içmemeleri, tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak durmaları gerekir. Astım tedavi edilmezse ileri derecede solunum yetmezliğine gidebilir. Kişiler ilaca bağımlı hale gelebilir. Hatta ileride solunum yetmezliği oluştuğu zaman solunum cihazına bağlı yaşayabilir." diye konuştu.

İzmir'de 10 yıl önce teşhis konulan 63 yaşındaki hasta Nadire Turunç da kullandığı ilaçlar ve uygulanan tedavilerle astım hastalığının kontrol altına alındığını söyledi.

Bu sayede solunum güçlüğü yaşamadığını anlatan Turunç, "Evimde bulaşık ve çamaşır makinasını açamıyordum. Evi süpüremiyordum. Ama şu an çok iyiyim. Tedaviden sonra rahat bir şekilde nefes alıyorum. Nefes alınca hareket ediyorsun. Günlük işlerini yapabiliyorsun. Astım hastalığı olan kişiler mutlaka ilaçlarını içsin ve kontrollerine gelsin." dedi.