ASMED'DE SAÇ EKİMİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

Türkiye'nin sağlık turizmindeki lokomotif sektörü saç ekimi her geçen yıl büyürken, sektörde çalışabilecekbilgi ve donanıma sahip doktor gereksinimi de artırıyor. Sağlık Bakanlığı bu gereksinimikarşılamak amacıyla hem pratisyen hem uzman hekimlere açık olmak üzere "Saç Ekimi Uygulayıcı Sertifikalı Eğitim Programı"nı başlattı. Türkiye'de çeşitli kentlerde yürütülen programda en büyük merkezlerden biri de ASMED oldu.

Sertifika programı çerçevesinde 18 doktorun eğitim aldığı ASMED'in Medikal Direktörü Dr. Koray Erdoğan, saç ekiminde deneyimli kadroların bu işi yapmak isteyen doktorları eğitmesinin sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin saç ekiminde lider ülke olduğunu bildiren Dr. Koray Erdoğan, şöyle konuştu:

"Saç ekimi estetik yönü ağır bassa da sonuçta tıbbi bir işlem. Bu nedenle saç ekiminin doktor kontrolünde yapılması olmazsa olmaz bir kriter. Türkiye'nin uzun vadede lider konumunu koruyabilmesi için de bu işin eğitimini alan daha çok doktorun sektörde yer alması gerekiyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir program başlatması çok değerli. ASMED'deki eğitimlerde, hekim meslektaşlarımıza hem işin teorik kısmını anlatıyor, hem pratik uygulamaları gösteriyoruz. Elbette uzun yıllardır biriktirdiğimiz deneyimlerimizi de aktararak belki başka hiçbir yerde edinemeyecekleri özel bilgileri paylaşıyoruz."

ASMED'de eğitime başlayan 18 doktorun teorik ve pratik çalışmaları yaklaşık üç hafta sürecek; eğitim sonunda yapılacak sınavı başarıyla geçenler saç ekimi uygulayıcısı olacaklar.