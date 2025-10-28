Asena Yurtsever: Travma anında beyin hayatta kalmaya, sonra iyileşmeye odaklanır

"TRAVMA ANINDA BEYİN KAÇ YA DA SAVAŞ MODUNA GEÇER"

Asena Yurtsever, travmanın yalnızca zihinsel değil, bedensel bir süreç olduğunu belirterek, "Hayat kötü gittiğinde ruh, zihin ve beden bize sinyaller gönderir" dedi. Travma anında beynin sempatik sisteme geçtiğini anlatan Yurtsever, "Kaç ya da savaş modu devreye girer; kişi donma, kaçma veya saldırma tepkileriyle hayatta kalmaya çalışır" ifadelerini kullandı.

Uzman isim, bu tepkilerin aslında kişiyi koruyan doğal refleksler olduğunu söyleyerek, "Hayır diyememek bile bazen çocuklukta öğrenilen bir travma tepkisidir" dedi. EMDR terapisinin, beynin doğal iyileşme mekanizmasını yeniden harekete geçirdiğini belirten Yurtsever, "Anlatma isteği bile bu sürecin bir parçasıdır. Beyin, yaşadığı travmayı işlemleyerek 'şimdi ve burada güvendeyim' mesajını yeniden öğrenir" ifadelerini kullandı.

"TRAVMA SONRASI BEDEN SAKİNLEŞİR, RUH İYİLEŞMEYİ ÖĞRENİR"

Metin Aydın ve Asena Yurtsever, travma sonrası dönemde bireyin yeniden güven duygusunu kazanmasının önemine dikkat çekti. Yurtsever, "Travma sonrası beden tepkiler vermeyi bırakıyor, kişi artık 'şimdi ve burada güvendeyim'i öğreniyor" dedi. Travmanın yalnızca ağır olaylarla sınırlı olmadığını da vurgulayan uzman, "Annemin beni kucağına almaması da, aşkımın bitmesi de travmadır" sözleriyle her duygusal kırılmanın bir iz bıraktığını belirtti.

Programda iyileşmenin sanatsal yollarla da desteklenebileceği ifade edilerek, "Hayatına sanatı kat, ruh estetiğe dokundukça iyileşir" mesajı verildi. Son bölümde, "Önemli olan başına ne geldiği değil, o durum karşısında ne yaptığın veya yapmadığındır" vurgusuyla, izleyicilere umut veren güçlü bir kapanış yapıldı.