Aşamalı Karotis Darlığı Müdahalesi ile Felç ve Ölüm Riski Azalıyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Özdemir, şah damarı darlığı operasyonlarında uygulanmaya başlanan "aşamalı karotis darlığı müdahalesi"nin felç ve ölüm riskini en aza indirdiğini söyledi.

Özdemir, AA muhabirine, dünyada da yeni uygulanmaya başlayan bu metotla müdahale ettiği 20 hastanın da operasyonu sorunsuz atlattığını dile getirdi.

Şah damarı aşırı dar hastalarda, cerrahiyle direkt stentleme yapılarak damarı açmanın bazı riskleri beraberinde getirdiğine dikkati çeken Özdemir, "Ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorduk. Darlık çok ciddi olduğunda, damar açıldıktan sonra beyne kan hücum ediyordu. Beyindeki kan damarları da, tazyikle gelen kanın yüksek basıncını tolere edemiyordu. Bunun neticesinde de damar dışına sıvı çıkarak beyinde ödem ve hatta beyin kanamasına da neden olabiliyordu. Bu şekilde karşılaştığımız hastalar da oldu. Bu kanamalar ölüm veya hastanın kalıcı felç geçirmesine neden oluyordu." diye konuştu.

Özdemir, gerçekleştirdikleri uygulamalar ve elde ettikleri başarı sonuçlar neticesinde, ciddi darlığı olan hastalarda artık aşamalı tedavi yöntemini benimseyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Son dönemde dünyada başlayan ve benim de tatbik ettiğim aşamalı müdahale uygulamaları var. Aşamalı tedavi dediğimiz metotta, stentleme işlemi yapılmadan önce küçük bir balon yapılarak damarı kısmi olarak genişletiyoruz. Beyindeki kan damarlarının, akışı nispeten artan kanın transferine alışmasını ve reaksiyon vermesini sağlıyoruz. Beyinden reaksiyon aldıktan sonra bir iki hafta içinde ikinci aşamada stent takıp damarı tamamen açıyoruz. Şu ana kadar 20 hastamızda uyguladığımız metot, operasyon sırasında ve sonrasında yaşanan hayati sorunları aşamalı müdahaleyle çözebileceğimizi gösterdi. Aşamalı metotla tedavi ettiğim hiçbir hastada beyin kanaması ve ödem problemiyle karşılaşmadık."

Müdahaleyi en son uyguladıkları 78 yaşındaki Recep Boydak'ın sağ şah damarında ciddi darlıkla geldiğini anlatan Özdemir, "Darlıktan dolayı beyne yeterince kan gitmiyordu. Aşamalı müdahaleyle hastamız sorunsuz olarak sağlığına kavuştu." dedi.

Boydak da şikayetlerinin birkaç kez yaşadığı baygınlıkla başladığını vurgulayarak, operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendini çok iyi hissettiğini kaydetti.