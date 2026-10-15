Antalya'da ağrıyı enfeksiyon sanan Pınar Öztürk meme kanseri tedavisine iyi yanıt verdi

Antalya'da göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede 2 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrenen 52 yaşındaki anaokulu öğretmeni Pınar Öztürk, tedaviye çok iyi yanıt verdi. Kemoterapi, ameliyat ve radyoterapinin ardından 3 aylık kontrollere geçen Öztürk, "O korkuyu, endişeyi bana yaşatmadılar. Ölene kadar unutmayacağım" dedi.

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi anaokulu öğretmeni Pınar Öztürk (52), 2 yıl önce Ankara'da bulunduğu sırada göğsünde ağrı hissetti. Enfeksiyon olduğunu düşünerek Antalya Şehir Hastanesi'ne başvuran Öztürk'e, yapılan tetkiklerin ardından 50 yaşında meme kanseri teşhisi konuldu. Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf İlhan'ın takibinde tedavisine başlanan Öztürk, yaklaşık 6 ay boyunca 12 kür kemoterapi aldı. Ardından ameliyat edilen Öztürk'ün memesinin yarısı alındı. Cerrahi sonrası radyoterapisi de tamamlanan Öztürk'ün takipleri 3 ayda bir sürdürülüyor.

"Ayın birinde hastanedeydim, yedisinde kemoterapiye başlattı"

Göğsündeki ağrının enfeksiyondan kaynaklandığını düşünerek hastaneye başvuran Pınar Öztürk, kanser teşhisinin ardından bir hafta içinde tedavisine başlandığını aktardı. Öztürk, "Göğsümde bir ağrı oluştu, Ankara'daydım o esnada. Onun için apar topar buraya geldim. Şehir Hastanesi'nde genel cerrahiye başvurdum. Tamamen tesadüftü, onkoloji alanında hiçbir bilgim yoktu. Zaten göğsümde böyle bir sorun olduğunu düşünerek gelmedim. Bir ağrı vardı ama enfeksiyon olduğunu düşünerek geldim. Sağ olsun, onkoloji doktorumuz Yusuf Hocamla tanıştık. Tanı, MR'lar, PET çekimi; hepsi bir hafta içerisinde gerçekleşti. Ayın birinde hastanedeydim, yedisinde beni kemoterapiye başlattı" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 ay boyunca 12 kür kemoterapi aldığını ve bu süreçte 13 kilo kaybettiğini söyleyen Öztürk, beslenme konusunda doktorunun önerilerini uyguladığını söyledi. Kemoterapinin ardından ameliyat edildiğini anlatan Öztürk, şu şekilde devam etti:

"Harika bir genel cerrahımız da var. Ameliyat oldum, mememin yarısını aldılar. O bölgeyi, koltuk altını temizlediler. Sonra Yusuf Hocamın kontrolünde devamlı gidip geldik. 6 aya yakın da bir ilaç kullandırdı bana, kemoterapi ilacına denk bir şey. Çok şükür, onu da hallettik, onu da bitirdik."

"Ölene kadar unutmayacağım"

Hastalığı yaşamadan tedavi sürecini anlamanın güç olduğunu dile getiren Öztürk, doktorunun her aşamada kendisini bilgilendirdiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Evresini bile sormadım. 'Kaçıncı evre hastayım' demedim. 'Halledeceğiz Pınar Hanım' diyordu, izah ediyordu". Hastalığını bir sınav olarak gördüğünü anlatan Öztürk, "Kanseri de 'Allah bana ceza olarak verdi' diye düşünmedim, sınavmış. Böyle bir süreç zordu ama güzel bir ekiple karşılaşırsan kolaymış" şeklinde konuştu.

3 aylık kontrollerini sürdürdüğünü belirten Öztürk, hastanede aldığı hizmete ilişkin, "Şehir hastanesi çok büyük bir sürprizdi benim için, bu kadarını beklemiyordum, çok memnun kaldım. Hiçbir şey için beklemedim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım" ifadelerini kullandı.

"Memedeki lezyonda çok belirgin bir küçülme sağlandı"

Antalya Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf İlhan, Öztürk'ün yaklaşık 2 yıl önce memedeki lezyon nedeniyle kliniğe başvurduğunu söyledi. Kapsamlı değerlendirmelerin ardından ameliyat öncesi tedavi uyguladıklarını belirten İlhan, hastanın tedaviye çok iyi yanıt verdiğini kaydetti. Kemoterapi sürecinde zaman zaman zorlanan Öztürk'e destek tedavisi uygulandığını anlatan İlhan, "Dönem dönem zor vakitler tabii ki geçirdi ama iyi bir destek tedavisiyle bu süreçler iyi atlatıldı. Memedeki lezyonda çok belirgin bir küçülme sağlandı ve cerrahi sonuçlar da gerçekten bizim için yüz güldürücü olarak geldi" dedi.

Öztürk'ün ameliyatının ve ameliyat sonrası radyoterapisinin tamamlandığını belirten İlhan, takiplerinin 3 ayda bir sürdüğünü bildirdi. İlhan, tedavi bittikten sonra da özellikle ilk yıllarda ve yaşam boyu düzenli doktor takibinin önem taşıdığını vurguladı.

"Kanser demek artık umutsuzluk anlamına gelmemeli"

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatan İlhan, erken tanının önemine dikkat çekti. Farkındalık çalışmalarının ekim ayında yoğunlaşmasına rağmen taramaların yıl boyunca önem taşıdığını belirten İlhan, 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmelerini önerdiklerini söyledi. İlhan, "Gerçekten kanser demek artık umutsuzluk anlamına gelmemeli" diyerek, erken dönemde tanı konulması halinde yeni nesil tedavi ajanlarıyla meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser grubunda yüz güldürücü sonuçlar elde edebildiklerini ifade etti.

6 salonda 40'a yakın hastaya eş zamanlı tedavi

Tıbbi Onkoloji Tedavi Ünitesi ve Tıbbi Onkoloji Kliniğinin Nisan 2024'te hizmet vermeye başladığını belirten İlhan, 6 modern tedavi salonunda 40'a yakın hastaya eş zamanlı tedavi uygulayabildiklerini söyledi. Günlük 50'den, aylık binden fazla hastaya tedavi hizmeti verdiklerini aktaran İlhan, hastanenin açıldığı günden bu yana ünitede 18 binden fazla hastaya tedavi uygulandığını kaydetti.

Ünitede kullanılan tedavilere ilişkin bilgi veren İlhan, "Burada sadece sistemik kemoterapileri değil, artık onkoloji pratiğinde çok daha sık kullandığımız, yeni nesil tedaviler olarak bilinen immünoterapileri ve halk arasında 'akıllı ilaçlar' olarak da bilinen hedefe yönelik ilaçları da başarıyla uygulamaktayız" dedi.

Yeni nesil tedavileri birlikte ya da tek başına uygulayabildiklerini belirten İlhan, daha yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Hastaların tedavilerini aksatmamalarının önemini vurgulayan İlhan, tedavi sırasında yapılan bilgilendirmelerdeki önerilere uyulması gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı