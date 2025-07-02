Anne, Acil Tıp Teknisyeninin Yardımıyla Çocuğunu Kurtardı

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Osmaniye'de bir kadın, boğazına erik takılan hidrosefali hastası çocuğunu telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezindeki tıp teknisyeninin anlattığı Heimlich manevrasını uygulayarak kurtardı. Annenin sakinleştirildiği ve yardım alındığı olayda, ambulans ekibi de hızlıca müdahale etti.

Osmaniye'de bir kadın, boğazına erik takılan hidrosefali (beyinde aşırı sıvı birikmesi) hastası çocuğunu, telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezindeki tıp teknisyeninin anlattığı Heimlich manevrasını uygulayarak kurtardı.

Kırıklı köyünde yaşayan anne, hidrosefali hastası çocuğu E.A'nın (29) nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Çağrıyı karşılan acil tıp teknisyeni Öznur Bolat, "Engelli çocuğuma verdiğim erik boğazında durdu. Acil bana bir şey yapmanız, demeniz lazım." diyerek yardım isteyen kadını sakinleştirdi.

Bolat, daha sonra kadına Heimlich manevrasını nasıl uygulayacağını anlattı.

Ambulans ekibinin yola çıktığı bilgisini veren Bolat, annenin panik yapmasını önledi.

Yöntem sayesinde çocuğunun boğazına takılan eriği çıkarmayı başaran anne, sağlık personeline teşekkür etti.

Bolat ise geçmiş olsun dileklerini ilettiği kadından, hastanın sağlık durumunda olumsuzluk yaşanması durumunda yeniden çağrı merkeziyle irtibata geçmesini istedi.

Ambulans ekibi de 9 dakikada ulaştığı E.A'nın sağlık kontrolünü yaptı.

Vatandaş ile Bolat'ın görüşmesi, merkezin telefon kayıtlarında yer aldı.

"Çok gurur verici bir andı"

Bolat, yaptığı açıklamada, yakın zamanda İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimince düzenlenen "Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi"ne katıldığını belirtti.

Anneyi sakinleştirmeye çalıştığını kaydeden Bolat, "Mesleki tecrübem ve bu eğitimin bana kattığıyla birlikte bir hastaya yardımcı olmak çok gurur verici bir andı. Ben de bir anneyim. O annenin endişesi ve kaygısını çok iyi anlıyorum. Eriğin boğazdan çıkmasıyla annedeki o rahatlama bana da sirayet etti. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Sağlık
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