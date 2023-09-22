Ambulans helikopter Demhat bebek için havalandı
Şırnak'ta solunum sıkıntısı yaşayan 2 yaşındaki Demhat bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Ambulans helikopter Demhat bebek için havalandı
ŞIRNAK - Şırnak'ta solunum sıkıntısı yaşayan 2 yaşındaki Demhat bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 2 yaşındaki Demhat bebeğin solunum sıkıntısı yaşaması üzerine Elazığ'a acil sevki istendi. Hastane yetkilileri, hava ambulansı için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile iletişime geçti.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş yaptı. Demhat bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Eğitim Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.