Amasya'da İlkokulda 14 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir ilkokuldaki 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin çeşmeden su içip çikolata yedikten sonra rahatsızlandığı belirtildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ilkokuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İstiklal İlkokulu'nda 14 öğrenci bulantı ve kusma problemi yaşayınca okula ambulans çağrıldı. Öğrenciler acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Son saatlerde çeşmeden su içip çikolata yediklerini belirten öğrenciler gözlem altına alındı. Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. - AMASYA