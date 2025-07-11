Altınözü Devlet Hastanesi'nde Boy Uzatma Ameliyatları Başarıyla Gerçekleştirildi

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden açılan Altınözü Devlet Hastanesi'nde 4 hastaya boy uzatma ameliyatı yapıldı. Başhekim Ömer Akın, hastanenin modern teknoloji ile donatıldığını ve 12 poliklinikte 8 branşta hizmet sunduklarını belirtti.

Altınözü Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 4 hastanın boyları uzatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen 120 yataklı hastane, 6 aydan bu yana hasta kabulünü sürdürüyor.

Altınözü Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Akın, AA muhabirine, modern teknolojiyle donatılan hastanelerinin 12 poliklinikte 8 branşta hizmet verdiğini belirtti.

Ortopedi Uzmanı Dr. Mehmet Özer Dökmeci de hastanede 1,5 aydan bu yana görev yaptığını söyledi.

Altınözü'nün yanı sıra diğer ilçelerdeki hastalara da hizmet verdiklerini anlatan Dökmeci, hastanede boy uzatma ameliyatlarının da gerçekleştirildiğini belirtti.

Dökmeci, hastanede 4 boy uzatma ameliyatı yaptıklarını ve hastalarının durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Sağlık
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