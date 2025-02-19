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Almanya'da Yaşayan Anne ve Oğlu, Kafkas Üniversitesi Hastanesi'nde Obezite Ameliyatı Oldu

Almanya'da Yaşayan Anne ve Oğlu, Kafkas Üniversitesi Hastanesi'nde Obezite Ameliyatı Oldu
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Almanya'da yaşayan Emriye Coşkun, oğlu Emirhan'ın başarılı obezite ameliyatının ardından aynı merkezde tedavi olarak 10 günde 13 kilo verdi. Obezite Cerrahi Uygulama Merkezi sorumlu doktoru Doç. Dr. Kenan Binnetoğlu, ameliyatların hormonsal dengeyi sağladığını vurguladı.

Almanya'da yaşayan anne ve oğlu, tavsiye üzerine geldikleri Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Obezite Cerrahi Uygulama Merkezi'nde ameliyatla fazla kilolarından kurtuldu.

Yaklaşık 30 yıldır Almanya'da yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk annesi Emriye Coşkun, 154 kilo olan oğlunu tedavi ettirmek için tavsiye üzerine 3 yıl önce Kars'a geldi.

Coşkun, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Obezite Cerrahi Uygulama Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Kenan Binnetoğlu ile görüşerek oğlu Emirhan Coşkun'u tedavi ettirmek istedi.

Merkezde tedavi altına alınan ve başarılı geçen ameliyatla 154 kilodan 80 kiloya düşen oğlundan esinlenen anne Coşkun da Almanya'dan tedavi için Kars'a geldi.

Burada Doç. Dr. Binnetoğlu ile görüşen 123 kilodaki Emriye Coşkun, Obezite Cerrahi Uygulama Merkezi'nde yapılan ameliyatın ardından 10 günde 13 kilo verdi.

"Bu ameliyat, bir kısım hormonların düzenlenmesini de sağlıyor"

Doç. Dr. Kenan Binnetoğlu, AA muhabirine, Emirhan Coşkun'un 3 yıl önce Almanya'dan geldiğini ve ameliyat yaptıklarını, şimdi de anne Emriye Coşkun'a aynı tedaviyi uyguladıklarını söyledi.

Merkezde anne Coşkun'u bazı test ve tedavilerden geçirdiklerini, daha sonra da ameliyata karar verdiklerini anlatan Binnetoğlu, "Emriye Hanım'ın hipertansiyonu, eklem ağırları, yağlı karaciğer hastalığı, uyku apnesi gibi ek hastalıkları vardı. Bu durumları giderebilmek için en iyi yöntemin şu an halihazırda ameliyat olduğuna karar verdik. Geçmişte diyet ve spor ile kilo verememesi üzerine kendisine tüp mide ameliyatı yaptık ve her şey yolunda." dedi.

Tüp mide ameliyatının vücutta fazla kiloların çok büyük bir kısmının verilmesini sağladığını ve yaygın olarak kullanıldığını dile getiren Binnetoğlu, şunları kaydetti:

"Tüp mide ameliyatı aslında halk arasında mide küçültme ameliyat olarak da biliniyor. Midenin 3'te 2'sinin yani yüzde 80'ninin uzunlamasına çıkarılması esasına dayanıyor. Bu ameliyat sadece mide küçültme işlemi değil, mideden çıkardığımız kısımlardan bir kısım hormonların düzenlenmesini de sağlıyor. Bu durum birçok hormonal aksı değiştiriyor ve düzene sokuyor. Bunlar da hem hacim kısıtlamasının yani kişinin az yemesinden dolayı hem de hormonların düzenlenmesinden dolayı çok iyi bir kilo verilmesini sağlıyor."

Merkeze gelen hastaların yaklaşık yarısının yurt dışı ve il dışından gelen hastalar olduğunu belirten Binnetoğlu, "Almanya, Kanada, Kıbrıs ve Kuveyt gibi ülkeler ile il dışından birçok hasta merkezimize başvurmaktadır. Ameliyat yaptığımız hastalarımızı da tedaviden sonra güvenli bir zamanda taburcu ediyoruz. Ameliyatımızın süresi kişinden kişiye değişiyor, yaklaşık 40 dakika süren de 1,5 saat süren ameliyatımız da var. Dünyada en sık tüp mide ameliyatı yapıldığı için biz de en sık bu ameliyatı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"13 kilo verdim, çok memnunum"

Almanya'dan gelen gurbetçi Emriye Coşkun ise 10 günde 13 kilo verdiğini ve şimdiden hafiflediğini belirtti.

Kolesterol, tansiyon, eklem ağrıları gibi kronik hastalıklarının bulunduğunu, Almanya'da kilo vermek için diyetisyenlere gittiğini ancak aksine fazla kilo aldığını dile getiren Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ameliyat olmak için tereddüt ediyordum. Kenan hocaya danıştım hastalıklarımı anlattım ve kontrolleri yaparak ameliyat olabileceğimi söyledi. Ameliyat oldum çok memnunum. Ben buradaki doktorlara güvendim. 3 yıl önce oğlum da burada ameliyat oldu. 154 kilo ile geldi, şu anda 80 kilo, 74 kilo verdi. Sağlığı yerinde, çok iyi, her şey yolunda. Ben de 123 kiloydum 10 gün oldu, 13 kilo verdim, çok memnunum. Almanya'dan arayanlar oldu, burayı anlattım 'Ben de ameliyat olmak istiyorum.' diyenler oldu, herkese tavsiye ederim. Ameliyattan sonra 13 kilo verdiğim halde yürürken hafifleştim, ilerleyen zamanda daha da iyi olacak."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Sağlık
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