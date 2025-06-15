Ahmet Tatar'ın Organları Beş Hastaya Umut Oldu

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Niğde'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ahmet Tatar'ın organları, 5 hastaya umut oldu. Tatar'ın ailesi, organ bağışı yaparak bu zorlu süreçte örnek bir davranış sergiledi.

Ahmet Tatar'ın organları beş hastaya umut oldu

NİĞDE - Niğde'de 8 Haziran'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Ahmet Tatar'ın bağışlanan organları 5 hasta için umut oldu.

Yoğun bakım servisinde altı gün süren yaşam mücadelesinin ardından dün beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Tatar'ın ailesi, organ bağışı yapma kararı alarak örnek bir davranış sergiledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen donör organizasyonuyla, merhumun kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alınarak hava ambulansı ile farklı illerde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Organ nakli süreciyle ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, "6 gün önce trafik kazası nedeniyle hastanemize getirilen Ahmet Tatar'ın yoğun bakım sürecinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi bu zorlu süreçte büyük bir özveriyle organ bağışında bulunma kararı aldı. Tatar'ın organları beş hastaya umut olacak. Allah'ın izniyle bu organlarla hayat bulan hastalar şifalarına kavuşacak. Aileye sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Tatar'ın babası Hasan Tatar ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Oğlumuzu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ancak onun organlarını başka hastalara umut olacak. İnşallah nakil olan hastalar sağlığına kavuşur. Bir oğlum gitti ama 5 genç sağlığına kavuşur inşallah. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Tatar'ın cenazesinin, yarın Hacıabdullah Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Sağlık
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