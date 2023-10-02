Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Kreş ve Anaokulu Hizmete Girdi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi yerleşkesinde 150 öğrenci kapasiteli kreş ve anaokulu hizmete girdi. Okulun özellikle sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet verecek olması büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi yerleşkesinde 150 öğrenci kapasiteli 'kreş ve anaokulu' hizmete girerken, okulun özellikle sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet verecek olması büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran, hizmete giren okulun önemli bir eksikliği giderdiğini ifade etti. Sağlık çalışanlarının yoğun iş temposundan dolayı çocuklarına vakit ayıramama sıkıntısının okul ile birlikte önemli ölçüde giderileceğini kaydeden Dr. Duran, "Okulun yapılması ile sağlık çalışanlarımızın çalışmalarını daha özverili yapacaklarına inanıyorum. Okulun hizmete alınmasından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ederek, sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - AFYONKARAHİSAR