Afyonkarahisar'da Genç Kız Abla İlik Nakliyle Lösemiyi Yendi

20 yaşındaki Fadime Öziş, yüksek riskli lösemi türünü yenmek için ablasından yapılan ilik nakliyle hayata tutundu. Hastalığı 12 yaşında öğrenen genç kız, zor bir süreçten geçtikten sonra taburcu oldu.

Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 20 yaşındaki genç kızın yüzü ablasından yapılan ilik nakliyle güldü.

Fadime Öziş'e, karın ağrısı ve deri altında kırmızılık şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu.

Aldığı ilaç ve kemoterapi tedavisiyle yendiği hastalığı bir süre sonra tekrarlayan Öziş'e, ilik nakli yapılması gerektiği bildirildi.

Aile bireylerinden yapılan tahlillerde doku uyumu sağladığı belirlenen ablası, genç kıza umut oldu.

Öziş'e, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ablasından kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

Hastalığı ikinci kez yendi

Tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildiği hastanede düzenli kontrolleri süren Fadime Öziş, AA muhabirine, kanser teşhisinin 12 yaşındayken konulduğunu, o günden sonra kendisi için zor günlerin başladığını söyledi.

Eğitim hayatını hastanede ve evde sürdürdüğünü anlatan Öziş, yakınlarının da desteğiyle moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Öziş, hastalığı yendiğini düşünürken birkaç yıl sonra yapılan kontrollerde kan değerinin yüksek çıktığını belirterek, "Yüksek riskli lösemi türünün tekrarlandığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Kemoterapi tedavisi aldım. Sonra nakil süreci başladı. İşitme engelli ablamdan nakil oldu. Onun da düğünü olacaktı. Düğünü benim için ertelediler. Moral veren personele de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Anne Gülistan Öziş de yılladır süren zorlu süreci başarıyla atlattıkları için çok mutlu olduklarını dile ifade etti.

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker ise başarılı bir ilik nakli sürecinin yaşandığını vurgulayarak, "Çok şükür hastalığı tedaviyle kontrol altına aldık. Genç kızın sağlık durumu gayet iyi." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Sağlık
