Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'nde kış aylarında hastalara ve sağlık çalışanlarına daha konforlu, sağlıklı ve güvenli bir ortam sunulması amacıyla ısıtma sistemine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında hastanenin mevcut üç kazan yenileriyle değiştirilirken, ısıtma sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kazan temizliği, teknik bakım ve gerekli iyileştirmeler de gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla hastanenin ısıtma altyapısı kış şartlarına hazır hale getirildi.

Hastanenin fiziki şartlarını ve hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Önceliğimiz, hastalarımıza ve çalışanlarımıza her mevsim güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortam sunmaktır. Kış mevsimi öncesinde ısıtma sistemimizin bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Mevcut üç kazanımızı yenileriyle değiştirerek ısıtma altyapımızı güçlendirdik. Ayrıca gerekli teknik bakım ve iyileştirmeleri de gerçekleştirerek sistemimizi kış şartlarına hazır hale getirdik. Hastanemizin fiziki ve teknik altyapısını güçlendirmeye, vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı