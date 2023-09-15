Adıyaman Gerger İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden ayrıldı

Yaklaşık 2 yıldır Adıyaman'ın Gerger ilçe Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini sürdüren Dr. Osman Senih Özbek görevinden ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Uzmanlığını kazanması dolayısıyla Gerger ilçe Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden ayrılan Dr. Osman Senih Özbek, ilçe mülkü amirleriyle tek tek vedalaştı.

Görev süresi içerisinde hastaneye birçok yeniliğe imza attıklarını dile getiren Dr. Osman Senih Özbek, "Göreve ilk başladığımızda Kahta Devlet Hastanesi'ne bağlı bir şekilde çalışıyorduk. İdari ve fiziki açıdan tüm eksiklerimizi tamamlayarak, öncelikle hastanemizi ilçe hastanesi statüsüne kavuşturduk. Zorlu Covid süresince ve asrın felaketi deprem süresince tüm personelimiz ile mesai gözetmeksizin hizmetlerimizi aksatmadan sürdürdük. Bütçe imkanlarımız dahilinde acil bölümü başta olmak üzere bir çok tıbbi cihazlarımızı yeniledik. Hastanemize diyaliz merkezini kazandırdık. Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğüm başhekimlik görevinden, uzman hekimlik eğitimi nedeniyle ayrılıyorum. Tüm bu süreçte, desteklerini esirgemeyen tüm yetkililerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN