70 hastanın göz ameliyatı 42 ülkeye canlı yayınlanacak

ANKARA - Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'Canlı Cerrahi Sempozyumu' kapsamında 4 günde 70 hastanın ameliyatı 42 ülkede canlı yayınlanacak.

Türk Oftalmoloji Derneği'nin 9'uncu Canlı Cerrahi Sempozyumu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi iş birliği ile bugün başladı. 1 Haziran'a kadar devam edecek sempozyuma, 42 ülkeye yapılan canlı yayınlarda çevrim içi olarak bin, fiziki olarak ise bin olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sempozyum çerçevesinde katarakt ve refraksiyon cerrahisi, kornea cerrahisi, şaşılık cerrahisi, vitreoretinal cerrahi, glokom cerrahisi, okuloplastik cerrahisi olmak üzere göz hastalıklarının 6 ana branşında gerçekleştirilecek ameliyatlar, aynı zamanda bilimsel eğitimi ve multidisipliner tartışmayı da bir araya getirecek. Her bir ameliyat yalnızca teknik yönleriyle değil, karar süreçleri ve klinik gerekçeleriyle de konferans salonunda interaktif olarak değerlendirilecek.

"Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği mega projeleri bir eğitim üssü yapmak bizim görevimiz"

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, hastanede bulunan 15 göz ameliyathanesinde yapılan sempozyumu gibi eğitim faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini belirterek, "Hastanemizde şu anda 2 bin 800 asistanımız var. Uzmanlık eğitimi alıyorlar. Göz kliniğimizde de 60 asistanımız var. Uzmanlık eğitimi alarak Türkiye'nin değişik yerlerinde halkımıza hizmet etmek için görevlerini yerine getirecekler. Eğitim faaliyetlerine her zaman destek veriyoruz. Eğitim faaliyetlerimizi daha da geliştirmek için Sağlık Bakanlığımız her zaman bizim arkamızda. Biz de yaklaşık 700 eğitim görevlisi hocamızla Türkiye'ye hizmet edecek uzmanlar yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği mega projeleri bir eğitim üssü yapmak da bizim görevimiz" diye konuştu.

"Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Bu sempozyumun dünyada eşi benzeri olmadığına değinen Türk Oftalmoloji Derneği'nin Genel Başkanı Dr. Huban Atilla, "Farklı dallarda 4 gün süren bir canlı cerrahi sempozyumu göz hastalıkları alanında yok. O yüzden dünyada da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Katılım sayılarımız her yıl artmakta. Bu yıl ülkemizdeki katılımcı sayısı bin 100'ü geçti. Çevrim içi olarak yurt dışındaki izleyicilere de aktarım yapıyoruz. Gurur verici bir durum bizim açımızdan" açıklamasında bulundu.

Göz için önemli denilebilecek bir yaş grubu olmadığını söyleyen Atilla, her yaşta çok önem taşıdığını ve 1 haftalık bebekten 70 yaşındaki hastaya kadar geniş bir yaş aralığını ameliyat ettiklerini vurguladı.

"42 ülkeden bin katılımcıya çevrim içi yayın yapıyoruz"

Prof. Dr. Özlem Evren Kemer ise 15 göz ameliyathanesinde günde yaklaşık 120-150 arasında ameliyat yaptığını vurguladı. Kemer, Canlı cerrahi sempozyumu kapsamında yayını ulaştırabilmek adına 4 ameliyathaneden yayın yapıldığını açıkladı. 70 vakanın ameliyat edileceğini de söyleyen Kemer, sözlerine şöyle devam etti:

"6 branşın tamamı sırayla burada cerrahilerini sergileyecekler. Yapılacak olan cerrahiler genellikle standart dışında yüksek teknoloji gerektiren cerrahiler. Örneğin kornea birimi için ileri kök hücre nakilleri yapılacak, Keratokonusta geldiğimiz son noktalardan örnekler gösterilecek. Böylelikle üstün cerrahi bilgi, tecrübe ve teknolojinin varlığında hekimlerimize eğitim fırsatı verilecek. Eş zamanlı olarak uluslararası yayın olduğu için şu anda öğrendiğimiz kadarıyla 42 ülkeden bin kadar katılımcı bizi İngilizce olarak çevrim içi izliyor. Bu ülkemizin geldiği noktada cerrahimizin üstünlüğü, Türk hekimlerinin yaptığı başarılı ameliyatların yurt dışına aktarılması ve onların da eğitimi açısından son derece kıymetli görüyoruz."