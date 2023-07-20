Kahramanmaraş'ta 5,5 aylık olarak 610 gram prematüre (erken doğum) bebek olarak dünyaya gelen Hiranur, yaşam savaşını kazanıp 3 yaşına geldi. Görmeyen gözleri için ailesi gözleri olurken, bir umutla tedavilerine devam ettiklerini belirtti.

610 gram doğdu, yaşama tutundu, ailesi görmeyen gözleri oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 5,5 aylık olarak 610 gram prematüre (erken doğum) bebek olarak dünyaya gelen Hiranur, yaşam savaşını kazanıp 3 yaşına geldi. Görmeyen gözleri için ailesi gözleri olurken, bir umutla tedavilerine devam ettiklerini belirtti.

Dulkadiroğlu ilçesi Aksu mahallesinde yaşayan Mehmet ve Rümeysa Işık çiftinin 3 yaşındaki kızları 5,5 aylık,610 gram olarak erken dünyaya geldi. Prematüre bebek olan Hiranur, rop hastalığı bulunuyor,görmüyor, kalbinden rahatsız. İki böbreğinde kristalleşmiş taş bulunuyor. Baba Işık ise, Hiranur kızının üzerinden sevgisini ve şefkatini eksik etmiyor.

" Halen kontrolleri devam ediyor"

Zorlu süreçlerden geçtiklerini belirten baba Mehmet Işık," Kızım prematüre bebek ve 5,5 aylık doğdu.610 gram dünyaya geldi. Bazı sıkıntılar çektik. Pandemi döneminde doğum gerçekleşmişti. Süreç baya zorlu geçti.4 ay boyunca kuvözde kaldı. Bu 4 ay boyunca göz doktoru bulamadık. Doktor sonra Gaziantep'ten geldi. Özel bir doktordu ve tedavileri o üstlendi. Halen kontrolleri devam ediyor. İstanbul'a da gittik oradan da bir cevap alamadık. Şuan ise kalbinden bir rahatsızlığı var, Ankara'ya gideceğiz" dedi.

'Kızlarımız bizim geleceğimiz '

Onunla oyunlar oynadığını anlatan baba Işık,"Kızımızı fizik tedaviye götürüyorum. Onunla oyunlar oynuyoruz. Sesleri tanımaya çalışıyor, gözleri görmediği için. Yürümesine yardımcı oluyorum. Buradan kız babalarına sesleniyorum, 'Kızlarından kesinlikle sevgi ve şefkati eksik etmesinler. Onlara merhamet etsinler. Kızlarımız bizim geleceğimiz. Bizler ne yaparsak onlarda aynısını öğreniyorlar" ifadesini kullandı.