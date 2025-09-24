10 Yıl Süren Yüz Ağrısından Kurtuldu

BURDUR'da 10 yıldır yüz ağrıları çeken Ahmet Aslan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde ağrıya sebep olan sinirin cerrahi olarak çıkarılması sonrası sağlığına kavuştu.

Burdur'da yaklaşık 10 yıldır 'trigeminal nevralji' hastalığı nedeniyle dayanılmaz yüz ağrıları yaşayan Ahmet Aslan, MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılan cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Büşra Karaca, "Hastamız şimşek çarpması ya da elektrik çarpması gibi yanıcı batıcı tarzda şiddetli ağrılarla bize başvurdu. Ataklar artık o kadar sıklaşmıştı ki yemek yiyemiyor, su içemiyor, uyuyamıyor; günlük yaşamını sürdüremez hale gelmişti. Uzun yıllar ilaç tedavisi görmesine rağmen fayda görmeyen hastamıza daha kalıcı bir çözüm uyguladık. Ağrıya sebep olan sinirin cerrahi olarak çıkarılmasıyla hastamızın acı dolu süreci sona erdi" dedi.

Karaca, operasyondan sonraki 3 aylık takip sürecinde de olumlu gelişmelerin yaşandığını vurgulayarak, "Hastamız artık rahat uyuyabiliyor, yemek yiyebiliyor, günlük hayatına sağlıklı şekilde devam edebiliyor. Ona şifa verebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

10 yıldır çektiği ağrıları anlatan Ahmet Aslan da "Yüzümde yıllardır dayanılmaz bir ağrı vardı. Çalmadığım kapı, gitmediğim hastane kalmadı ama çare bulamadım. Sonunda MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne geldim. Burada tüm ekibin ilgisiyle bir operasyon geçirdim. Bu operasyon sayesinde 10 yıldır süren ağrım son buldu. Artık ne gece atakları geliyor ne yemek yerken, ne su içerken ne de konuşurken zorlanıyorum. Şu an çok rahatım su içebiliyorum, yemek yiyebiliyorum, konuşmamda hiçbir sıkıntı yok. Tüm hocalarıma, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan eşime de çok minnettarım. Beni bu hastalıktan kurtaran MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi hocaları oldu. Onların sayesinde ben yeniden doğdum" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,