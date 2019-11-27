Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Döner sermaye yönetmeliği artık miadını doldurdu"

27.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:37

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sihirli değnek olan döner sermaye yönetmeliğinin artık miadını doldurduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarının performans uygulaması yok ama herkesin kabul edebileceği makul ve mantıklı kriterler getirelim. İnsanların çalışacağı bir kriter olsun. İstanbul'da çalışanla Bartın'da çalışan aynı ücreti almasın." dedi.



Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen Niğde Şubesince bir otelde düzenlenen genişletilmiş İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 7 yıldır döner sermayedeki haksızlıkların ve yanlışlıkların konuşulduğunu söyledi. Göreve gelen bütün bakanların "yönetmeliğin adil olmadığını, mutlak surette değişmesi gerektiğini" söylediğini, bürokratların bu konuda hem fikir olduğunu ve sahada çalışanların ortak kanaatinin de döner sermaye yönetmeliğinin adaletsiz olduğunu belirttiğini aktaran Durmuş, yenisiyle alakalı kimsenin irade alamadığı için değiştirilemediğine savundu.



Durmuş, ilk başta sihirli değnek olan döner sermaye yönetmeliğinin artık miadını doldurduğunu ve kendi başına sorun üretir hale geldiğini aktararak şunları söyledi: "Seçildiğimizde ilk oluşturduğumuz komisyon döner sermaye komisyonu oldu. Çünkü en önemli sorunumuz bu. Yaptığımız çalışmayı bakanlığa sunduk, 'hekimlerle alakalı performans uygulaması mutlaka olsun' diyorsunuz, olsun ama 'hekim dışı personelle alakalı böyle bir model teklifimiz var bunu uygulayın' diyoruz. Sağlık çalışanlarının performans uygulaması yok ama herkesin kabul edebileceği makul ve mantıklı kriterler getirelim. İnsanların çalışacağı bir kriter olsun. İstanbul'da çalışanla Bartın'da çalışan aynı ücreti almasın. Hastane bir kriter olsun. Üçüncü basamak bir hastaneyle entegre hastane bir olmasın. Çalışılan servis bir kriter olsun. Bazı servislerde personel istihdam etmekte gerçekten zorluk çekiliyor. Eğitim bir kriter olsun. Bunlar belirlensin ve bunun karşılığında çalışana sabit ücretler verilsin"



Sağlıktan başka hiçbir kurumda farklı ücret uygulamasının olmadığına dikkati çeken Durmuş, bir hastanede çalışan uzman doktorla başka bir hastanede çalışan uzman doktorun farklı ücret aldığını dile getirdi. Sağlıktaki dönüşümle gelinen noktada çözülmesi gereken ilk ve en önemli sorunun döner sermayedeki adaletsizlik olduğunu belirten Durmuş, "Herkese en yüksekten verecek durumumuz olmayabilir, imkanlarımız kısıtlı olabilir, ama en azında mevcut paranın dağıtılmasında bir adalet, denge, düzen sağlanabilir. Bunu yapmak çok zor değil. 2003'te döner sermaye yönetmeliği hazırlanıyorken sıfır tecrübeyle yapıldı. Ama bugün artık 17 yıllık bir tecrübe var. Onun için sendika olarak en önemli sorunumuz ve mutlaka çözülmesi gereken ve gerekli yerlere taşıdığımız döner sermaye yönetmeliği adil ve adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılmalı, çalışanlar emeğinin ve alın terinin karşılığını almalıdır" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA