Sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları öğle arası saat kaçta?
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Sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları öğle arası saat kaçta?

Sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları öğle arası saat kaçta?
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Pandemi döneminde çoğu çalışma alanlarında yaşanan kısıtlama sonrası Sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları öğle arası saat kaçta? Sağlık ocakları mesai saatleri! Sağlık ocağı öğle arası!

Sağlık ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları öğle arası saat kaçta? Detaylar haberimizde.

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Aile hekimliği yani sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30/ 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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