Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!
Elazığ'daki depremden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Seferberliğin ilan edildiği bölgede bir kurtarma görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla telefonda yaptığı konuşma kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bir sağlık görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla yaptığı telefon konuşması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
"SEN DAHA GÜÇLÜ OLACAKSIN"
Telefonda enkaz altındaki Azize isimli kadını sakinleştirmeye çalışan görevli, "Azize, sen bir annesin. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun, sakin oluyorsun, hepsine destek oluyorsun" ifadelerini kullandı.
KÜRTÇE KONUŞARAK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Enkaz altındaki kadının "Yanımızda komşunun annesi de var" sözleri üzerine kurtarma görevlisi Kürtçe konuşarak enkaz altındaki diğer kadını da sakinleştirmeye çalıştı.
Haber Videosu: Sağlık görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada!
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Çok acı bir durum ya rabbim ????????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allahım sen yardım etCevap Yaz 5 Yayından Kaldır