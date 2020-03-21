Sağlık çalışanlarına alkış desteği
Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un ilçeye yayın belediye hoparlöründen ilçe halkına seslenerek " Sağlık Çalışanlarına Alkış Desteği istedi.
21.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:48
Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un ilçeye yayın belediye hoparlöründen ilçe halkına seslenerek " Sağlık Çalışanlarına Alkış Desteği istedi.
Başkan Selçuk'ta, belediye hoparlöründen alkışlarken, vatandaşlarda evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.
Kaynak: AA