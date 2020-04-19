Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti Çorum'da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 24 yaşındaki Ali Baki Eke, Osmancık'ta yaşayan ailesini "Evde Kal" çağrılarına uymadığı gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine ihbar etti.

Çorum'da yaşayan acil tıp teknisyeni, 'Evde Kal' çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti.

Çorum'da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan Ali Baki Eke, Osmancık'ta yaşayan ailesini 'Evde Kal' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine ihbar etti. 24 yaşındaki genç teknisyen ailesini ihbar ettiğini çektiği bir video ile duyurdu.

KOLLUK KUVVETLERİNİ ARAYARAK İHBAR ETTİ

19 Nisan 2020 Pazar günü Osmancık'ta yaşayan ailesini telefon ile arayan genç teknisyen, ailesinin Fındıcak köyüne yılan kuyruğu toplamaya gideceğini öğrendi. Anne ve babasına korona virüs salgını nedeniyle gitmemeleri gerektiğini söyleyen acil tıp teknisyen Ali Baki Eke, tüm ısrarlarına rağmen ikna edemeyince, ailesiyle arasının bozulmasını göze alarak jandarma, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Amirliği'ni arayarak ihbarda bulunduğunu belirtti.

"AİLEMİ, DIŞARIYA ÇIKTIKLARI İÇİN ŞİKAYET ETTİM"

Genç teknisyen ailesini kolluk kuvvetlerine şikayet etmek durumunda kaldığını belirtti videosunda ise, "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs pandemisi hala devam etmektedir. Devletimizin aldığı tedbirler 'Evde Kalın' çağrılarına rağmen insanların şuursuzca, bilinçsizce dışarıda gezmelerini hala anlamıyorum. Bugün kendi ailemi, dışarıya çıktıkları için tüm kolluk kuvvetlerini arayarak şikayette bulundum. İnsanların, tüm vatandaşların bu tedbirlere neden uymadıklarını hala anlamış değilim. Alınan tedbirler, evde kalın çağrıları tüm insanlığın sağlığı için. Lütfen evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

Kaynak: İHA