Sağlık Bakanlığı: Son iki yılda 9 olan kızamık vakası 716'ya yükseldi

03.10.2019 14:52

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı sağlık istatistiklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre, 2016 yılında 9 olan kızamık vakaları 2018'de 716'ya yükseldi.

2018 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nda son dönemde aşı karşıtlığı sonucu yükseldiği tahmin edilen ve çok konuşulan kızamık aşısıyla ilgili rakamlar dikkat çekici.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in derlediği istatistiklere göre 2016 yılında 9, 2017 yılında 69 olan kızamık vakaları 2018 yılında 716'ya yükseldi. Bu vakaların 412'sinin yerli, 304'ünün de yabancı olduğu açıklandı. Bakanlık, aşılama hızının geçen yıla oranla arttığını kaydetti.

Türk Tabipler Birliği aşı karşıtı kampanyalar nedeniyle kızamık vakalarının artacağını duyurmuştu.