Sağlık Bakanı Koca: Yaz aylarında koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz
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Sağlık Bakanı Koca: Yaz aylarında koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine ve aşılama uygulamasına ilişkin değerlendirmelere bulundu. Koca, "Haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sinovac aşısıyla ilgili "Bu hafta Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sinovac aşısının Türkiye'de üretilecek olmasıyla ilgili ise Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içerisinde yapılacak bir süreç olmadığını ifade etti.

HAZİRAN'DA 30 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

BioNTech ile yapılan aşı anlaşmasıyla ilgili de Bakan Koca; Haziran'da 30, Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak 90 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını ifade etti. Bakan Koca, Uğur Şahin'in Bilim Kurulu'na online olarak katılacağını ve anlaşmanın detaylarını kendisinin anlatacağını dile getirdi.

YAZ AYLARINDA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLANABİLİR

Fahrettin Koca, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Bakan, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında sağlanabileceğini söyledi.

"YERLİ AŞI AĞUSTOS YA DA EYLÜLDE HAZIR OLABİLİR"

Yerli aşıda faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyleyen Bakan ayrıca aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Koca: Yaz aylarında koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz
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Haber Yorumları (4)
HAKAN ARSLANOĞLU: 90 lı yıllarda hastanelerde ilaç almak için gün boyu sıra da beklenirdi. yazılan 5 ilaçtan ancak 3 tanesi alınabilirdi. oda zaman yeterse, ilaç verilen pencere kapanmazsa. Bugün hasta annesine bakana 1.000 TL veriliyor işte yönetim farkı budur ve halen Ülke yönetimini beğenmeyip eleştirenler var.
Cevap Yaz 16 10 Yayından Kaldır
KUMKUM : Kardeşim kapanan hastaneler yüzünden şehir hastanesine yetişmeye çalışırken vefat edenler var.Ulaşmak için 2-3 vasıta değiştiren var.Farklı bir ülkeden bahsediyorsunuz sanırım.
5 26 Yayından Kaldır
KUMKUM : Toplum bağışıklık kazandı zaten.İlk seçimde kurtulacak.
Cevap Yaz 28 33 Yayından Kaldır
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