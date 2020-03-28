Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunun, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacağı "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.

28.03.2020 00:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:24
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 92 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önceden açıklanan anlık koronavirüs takip sisteminin vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 92 OLDU

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki son koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı

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Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı

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