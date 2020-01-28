: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakasına rastlanmadı

28.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim. Koronavirüs için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirler alındı vatandaşlarımız endişe etmesin" açıklamasında bulundu.

"ÇİNLİ TURİSTTE DOMUZ GRİBİ TESPİT EDİLDİ"

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aksaray'daki hastamızın domuz gribi (H1N1) olduğu kesinleşti, takibi sürüyor. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirler alındı vatandaşlarımız endişe etmesin.

ÇİN'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI

Çin'deki Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız."

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