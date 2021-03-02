Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 20-26 Şubat arasında Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu. Koronavirüs vaka sayısında ilk üç il Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı. Güneydoğu'daki iller ise son sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca, ''Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz'' açıklamasını yaptı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ VAKA YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı.

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK İLLER

İllerin vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçtiğimiz "Yeni kontrollü normalleşme" döneminde Güneydoğu'daki illerin verileri Türkiye sıralamasının sonunda yer aldı. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Şırnak'ta 2,29, Hakkari'de 4,97, Mardin'de 9,24, Batman'da 8,06, Van'da 10,13 oldu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde: