Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
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fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini söyledi. Sesi titreyerek açıklama yapan Koca, "Koronavirüsle mücadelede bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 89 yaşındaki bir vatandaşımız malesef hayatını kaybetti. Çinli bir çalışanından virüs bulaşmış" dedi.

17.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:22
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. 89 yaşındaki hastanın virüsü Çin temaslı çalışanından aldığını belirten Bakan Koca, "Bugün 51 yeni vaka daha meydana geldi. Toplam hasta sayımız 98 oldu" dedi.

"BU HASTALIKTA ÖLÜM ORANI SANILANIN ALTINDADIR"

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı.

"Koronavirüs solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar" diyen Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor ama bu yaş grubunda ölüme neredeyse rastlanmıyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın altındadır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İLK HASTAMI KAYBETTİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelede bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. 89 yaşındaki bir vatandaşımız malesef hayatını kaybetti. Çinli bir çalışanından virüs bulaşmış" ifadeleriyle Türkiye'de koronavirüsten ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

"TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98 OLDU"

Bugün 51 yeni koronavirüs vakasının daha meydana geldiğini dile getiren Bakan Koca, "Toplam hasta sayımız 98 oldu. Avrupa ile sınırlarımızı kapattık. Bu günler böyle gitmez, iyileşen hastalar var" dedi.

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Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

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