Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans sistemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 16.00'da kameralar karşısına geçecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da basın açıklaması yapacak. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, bugün saat 14.00'te video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

TOPLANTIDA KORONAVİRÜS TANI VE TEDAVİSİ ELE ALINACAK

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

KOCA, AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Ölümcül koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken; virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 643'e ulaştı. Toplamda 74 bin 193 vakanın görüldüğü salgında, 7 bin 89 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.