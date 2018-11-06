Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız başkanlığında toplandı.

Önceki oturumda 4 maddenin kabul edilmesinin ardından bugün teklifin görüşmeleri "kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilmesine" yönelik düzenlemeyi içeren 5. maddesi üzerinden devam ediyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, bir hekimin çalışamaz hale getirilemeyeceğini söyledi.

Devletin, objektif kurallara göre "Ben seninle çalışmak istemiyorum" diyebileceğini ancak "Özel sektörde de iş bulamazsınız" demenin son derece yanlış olduğunu belirten Demirtaş, herkesin özgürce bir iş yaşamına sahip olması gerektiğini kaydetti.

Maddenin "intiharlara yol açacağını" öne süren Demirtaş, "Kul hakkı yemeyelim. FETÖ ile mücadele devam etsin ama bunları hukuk içerisinde yapalım." dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 2018 yılında hastanelerde 4 aydır ameliyat bekleyen hastaların bulunduğunu öne sürdü.

Kasap, maddeyle ilgili "Stetoskop ve enjektörle darbe yapılacağı korkusu mu var?" diye sordu.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da 5. madde başta olmak üzere, teklifle, yeni bir vatandaşlık statüsünün tanımlandığını savundu.

Kemalbay, "Bazıları vatandaş ama bazıları vatandaş olamıyor. OHAL kanunlarından etkilenen 160 bine yakın kamu emekçisini ve onların çevrelerini yurttaşlık statüsünden çıkarıyorsunuz." diye konuştu.

Kemalbay'ın "5. madde bir soykırım maddesidir." sözlerine, AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. Bu sırada, HDP ile AK Parti'li milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Kemalbay'dan sözlerini geri almasını istedi.

Görüşmeler sırasında zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor.