Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı
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Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı
18.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:43

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Zafer Özdemir, il genel meclis üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Nuri Kırımlı, Birlik Müdürü Gökhan Kara ve köy muhtarları katıldı.

Ürkmezer, toplantıda yaptığı konuşmada, "Malumunuz, pandemi sürecinde Safranbolu olarak çok ciddi önlemler aldık. Sosyal mesafe kurallarına köylerde de devam edelim. Valilik onayıyla maskesiz sokağa çıkılmaması konusunda uyarıları dikkate alalım, bu uyarılara aldırmayanlara cezai işlem uygulanacağını unutmayalım. Bu süreçte tüm muhtarlarımız hassasiyet göstererek özveri ile çalıştılar. İlçemizde oluşturulan vefa destek grubu ile koordineli çalışan tüm muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Ürkmezer, konuşmasında birlik tarafından yapılan çalışmalara da değindi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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