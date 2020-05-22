Safranbolu'da tarihi bina yandı
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Safranbolu'da tarihi bina yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Safranbolu'da tarihi bina yandı
22.05.2020 01:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:49

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş kurtarılamadı.

Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu'ya bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Ahmet Çağlayan'a ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi  bina kullanılmaz hale geldi. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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