Şafak Sezer, canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletti

Geçen hafta Star TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un sarhoş olarak canlı yayına çıktığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı söz konusu iddialara canlı yayında yanıt vermişti. Ersoy, "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim" dedi.

ALKOL TESTİ YAPTI

Benzemez Kimse Bize'nin yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. İlginç anların yaşandığı programda izleyici, eğlenceli vakit geçirdi.

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