Şafak Sezer, canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletti
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Benzemez Kimse Bize programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Programın ilk bölümünde canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a Şafak Sezer, büyük bir sürpriz yaptı. Sezer, canlı yayında Diva'ya alkolmetre üfletirken ortaya enteresan görüntüler çıktı.
Geçen hafta Star TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un sarhoş olarak canlı yayına çıktığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı söz konusu iddialara canlı yayında yanıt vermişti. Ersoy, "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim" dedi.
ALKOL TESTİ YAPTI
Benzemez Kimse Bize'nin yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. İlginç anların yaşandığı programda izleyici, eğlenceli vakit geçirdi.
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