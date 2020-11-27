Sadr grubu lideri: "Seçimleri kazanmak istiyoruz"
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Sadr grubu lideri: "Seçimleri kazanmak istiyoruz"

27.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:48
Sadr grubu lideri:

Irak'ta Şii lider Mukteda el-Sadr, ülkede Haziran ayında yapılacak genel seçimleri kazanarak yönetime gelmek istediğini söyledi.

Irak'ta Şii lider Mukteda el-Sadr, ülkede Haziran ayında yapılacak genel seçimleri kazanarak yönetime gelmek istediğini söyledi.

Sadr Grubu lideri Mukteda el-Sadr önümüzdeki Haziran ayında yapılacak genel seçimleri kazanarak mecliste çoğunluğu elde edip hükümeti kurmak istediğini vurguladı. Geçen yıl hükümet karşıtı protestoların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'nda binlerce yandaşına konuşan el-Sadr, grubu ile meclis çatısı altında vatanı savunmak istediğini söyledi. El-Sadr, "Vatanını seven, itibarını isteyen, adil bir yönetim olacak. Bağımsız, egemen, yolsuzluğu olmayan, şiddetten ve terörden uzak ülke olacak" dedi. - ERBİL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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