Sadık Albayrak kimdir? Sadık Albayrak kardeşleri kimlerdir? Sadık Albayrak şirketi'nin adı nedir?
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Sadık Albayrak kimdir? Sadık Albayrak kardeşleri kimlerdir? Sadık Albayrak şirketi'nin adı nedir?

12.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:00
Sadık Albayrak kimdir? Sadık Albayrak kardeşleri kimlerdir? Sadık Albayrak şirketi'nin adı nedir?

Berat Albayrak'ın babası olan ve son günlerde yaptığı açıklamalar ile oldukça dikkat çeken Sadık Albayrak kimdir? Sadık Albayrak kardeşleri kimelerdir? Sadık Albayrak şirketi?

Berat Albayrak'ın babası olan iş insanı Sadık Albayrak son günlerde yapılan açıklamalar ile oldukça dikkat çekiyor. Peki, Sadık Albayrak kimdir? Sadık Albayrakkardeşleri kimelerdir? Sadık Albayrak şirketi?

SADIK ALBAYRAK KİMDİR?

Sadık Albayrak, Türk gazeteci ve 40'a yakın kitabın yazarıdır. 1991-1995 yılları arasında Refah Partisi için Parlamento üyesiydi. 1980 tarihli Son devir Osmanlı uleması kitabı Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan ödül aldı. 1980'lerden beri Recep Tayyip Erdoğan ile arkadaş. 2004 yılında oğlu Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra ile evlendi. Oğlu Serhat Albayrak, Çalık Holding Turkuvaz Medya Grubu CEO'su, Berat ise Holding CEO'su.

SADIK ALBAYRAK KİTABININ ADI NEDİR?

Sadık Albayrak 1980 yılında Son devir Osmanlı uleması isimli, Medrese Yayınevi çıkışlı bir kitap yayınladı. Bu kitap Osmanlı'da son zamanlarda yer alan bilginler ile alakalı bir kitap olarak karşımıza çıkıyor.

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