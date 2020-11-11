Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün saat kaçta?
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Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün saat kaçta?

11.11.2020 22:54 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:58
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün saat kaçta?

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün saat kaçta?

yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün saat kaçta?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde oynadığı Sadakatsiz bu akşam yayınlanan bölümü ile nefes kesti. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Çarşamba akşamı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

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