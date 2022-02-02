Sadakatsiz nerede çekiliyor? Asya'nın evi, hastane nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi nerede çekilir? Konusu ve oyuncuları!

Sadakatsiz nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sadakatsiz, her hafta çarşamba akşamı yeni bölümleri ile dizi severlerin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor, konusu nedir, hangi gün? Kanal D'nin sevilen yapımlarından Dizide Aras'ın gelişi Volkan ve Derin'i etkileyecek gibi görünüyor. İşte, Sadakatsiz oyuncu kadrosu...

SADAKATSİZ KONUSU

Büyük bir aşkla başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran Asya ile Volkan'ın birliktelikleri kötü bir sonla noktalanır.Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da çeşitli semtlerde gerçekleşiyor. Sadakatsiz dizisinde Asya'nın evi, Bahar'ın evi ve Asya'nın çalıştığı hastane gibi mekanlar bulunuyor. Dizinin genel olarak çekimlerinin yapıldığı yer Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesidir.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

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