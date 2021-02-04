Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, oğluna bağıran Derin'i yakalıyor

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 17. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Annesinin evinden babasına taşınan Ali'nin söylediği bir sözle çılgına dönen Derin, Ali'ye öfke kustu. Volkan ise oğluna bağıran Derin'i yakaladı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in 10 Şubat'ta ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

DERİN, ALİ'YE ÖFKE KUSUYOR

Sadakatsiz'in yeni bölümünde Derin, okulda arkadaşlarının eşyalarını çaldığı için büyük bir utanç içinde olan Ali için özel bir yemek organize ediyor. Ancak Ali'nin herkesin içinde "Burası benim evim değil" demesi Derin'i öfkelendiriyor. Derin, Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ve Ali'yi oldukça korkutuyor.

VOLKAN, DERİN'İ YAKALIYOR

Derin'in Ali'ye bağırdığı anlara şahit olan Volkan ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Gözyaşlarına boğulan Ali ise gözyaşları içinde annesini arayarak gelip kendisini almasını istiyor. Asya'nın yaşananları öğrenince nasıl bir tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.