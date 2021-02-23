Sadakatsiz Demir kim? Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında, nereli?
23.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:50
Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz Demir kim? Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz 19. bölüm izle!
Sadakatsiz dizinde Demir karakteri dikkat çekmeyi başardı. Peki, Sadakatsiz Demir kim? Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında, nereli?
SADAKATSİZ DEMİR KİM?
Sadakatsiz dizisinde Derin'in kardeşini canlandıran Demir kimdir? Demir karakterine hayat veren isim Doğan Can Sarıkaya'dır.
DOĞAN CAN SARIKAYA KİMDİR?
17 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen 2004 doğumlu Doğan Can Sarıkaya birçok reklam filminde oynamıştır. Oyunculuk mesleğine küçük yaşlarda başlayan başarılı oyuncu ilk Uludağ Limonata ve Kinder Sürpriz reklamlarında oynamıştır.