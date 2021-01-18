Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı! Sadakatsiz 15. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz, 13 Ocak Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelirken, dizinin 14. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor. Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişmeler yaşandı.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi, psikolojik gerilim türünde olan "Sadakatsiz", kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

Sadakatsiz 13. Bölüm Özeti

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?