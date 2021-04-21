Sadakataşı, Yemen'de mülteci kamplarındaki 1600 aileye ramazan yardımı yaptı
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Sadakataşı, Yemen'de mülteci kamplarındaki 1600 aileye ramazan yardımı yaptı

Sadakataşı, Yemen'de mülteci kamplarındaki 1600 aileye ramazan yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Yemen'de mülteci kamplarında yaşayan 1600 aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Yemen'de mülteci kamplarında yaşayan 1600 aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmalarına "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla başlayan dernek, Yemen'in Marib ile Taiz bölgelerindeki mültecilere gıda kolisi ve iftarlık kumanya ulaştırdı.

Sadakataşı, Marib ve Taiz bölgelerindeki mülteci kamplarında yaşayan 1600 aileye pirinç, şeker, yağ, çay, sebze, konserve gıdalar, salça ve tuzdan oluşan gıda kolisi dağıttı.

Dernek, kamplarda yaşayan 500 mülteciye düzenli olarak iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ramazan ayı sonuna kadar sürecek dağıtımlarla toplam 15 bin iftarlık kumanya mültecilere ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, iç savaş, ekonomik problemler ve kıtlıkla mücadele eden Yemen'in ramazana zor şartlar altında girdiğini belirtti.

Özdal, ramazan yardımları kapsamında gıda kolisi ve iftarlık kumanya dağıttıklarını kaydederek, "Yardımlarımıza fitre ve zekat dağıtımlarını ekleyerek kardeşlerimize destek olmayı ramazan ayı boyunca sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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