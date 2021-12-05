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Sadaka kutusu hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sadaka kutusu hırsızları kamerada

Bursa'da sadaka kutusunu çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da sadaka kutusunu çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'da bir markete giren şüpheli, bir anlık boşluktan yararlanarak kasa üstünde bulunan sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Bir diğer güvenlik kamera görüntüsünde ise fırına giren şüpheli, kasanın boş olmasından yararlanıp gözüne kestirdiği sadaka kutusunu aldı. Şahıs daha sonra hızlı adımlarla uzaklaştı.

Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - BURSA

Sadaka kutusu hırsızları kamerada

Sadaka kutusu hırsızları kamerada

Sadaka kutusu hırsızları kamerada

Sadaka kutusu hırsızları kamerada

Sadaka kutusu hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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