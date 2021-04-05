Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu! Kızların tüyler ürperten kavgası kamerada
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Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu! Kızların tüyler ürperten kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu! Kızların tüyler ürperten kavgası kamerada

Adıyaman'da bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi pes dedirtti. Genç kızların kavgasındaki dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TEKMELEDİLER

Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı. Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Dakikalarca süren o dehşet kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Feci şekilde dövülen genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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