Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı
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Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesindeki metro inşaatında meydana gelen göçükte 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

05.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:27
Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı

Havalimanı-Pendik arasındaki metro hattı inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere götürüldü. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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