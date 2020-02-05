Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı
İstanbul'un Pendik ilçesindeki metro inşaatında meydana gelen göçükte 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
05.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:27
Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik arasındaki metro hattı inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere götürüldü. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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