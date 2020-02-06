: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük

06.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:04

Pegasus Hava yolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Çarşamba günü 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Uçak saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıktı.

UÇAK KAZASINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada üç kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazazedeler arasında 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu söyledi.

BAKAN, "SERT İNİŞ YAPAN UÇAK KIRIMA UĞRADI" DEMİŞTİ

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kaza için ''Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı" dedi.Ajansların yayınladığı kule - pilot konuşmalarında kulenin olumsuz hava koşullarından bahsettiği, önceki iki uçağın pisti pas geçtiği, kulenin piste iniş yönünü değiştirmeyi planladığı yer alıyordu.

3 kişinin öldüğü 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası 4 iddia gündeme geldi. İşte o iddialar:

PEGASUS PİLOTLARI ÜZERİNDE BASKI VARDI İDDİASI

Kazanın ardından bazı yorumlarda Pegasus'un rötarların önüne geçmek ve giderleri azaltmak için pilotlarına pisti pas geçmemeleri yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. 14 Ocak 2018'de Trabzon'da ve 7 Ocak 2020'de de yine Sabiha Gökçen'de Pegasus uçaklarının pistten çıkmış olması, bu yönde yorum yapanların gerekçeleri arasındaydı.

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Tevfik Naneise yaptığı açıklamada "pilotları uygun olmayan hava şartlarında inişe zorlandığı" iddialarıyla ilgili şöyle konuştu: Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydanda devam etmeleri için teşvik edilirler."

"YORGUN PİST" AÇIKLAMASI

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazadan iki gün önce yaptığı 2019 değerlendirme toplantısında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Turan, "Sabiha Gökçen'in trafiği giderek artıyor. Ancak Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde, hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor" diyen Turhan, yeni pistin açılmasının ardından eski pistin de bakıma alınacağını söylemişti.

Sosyal medyada da Sabiha Gökçen'deki pistin fiziksel açıdan iyi bir durumda olmadığına dair yorumlar yapıldı.

PİSTİN SONUNDAKİ GÜVENLİK ALANI TAVSİYE EDİLENDEN KÜÇÜK İDDİASI

Hava taşımacılığı güvenliğini inceleyen Aviation Safety adlı Twitter hesabı, pistin sonunda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün minimum şartlarını karşıladığı fakat tavsiye edilen büyüklükten daha kısa olduğuna yönelik bir paylaşımda bulundu.

Uydu görüntüleri incelendiğinde, piste kara yönüne doğru inen uçaklar için pist sonunda daha geniş bir alan bırakıldığı, deniz yönünden inen uçaklar için ise daha küçük bir alan kaldığı görülüyor. Pistin sonunda daha geniş bir alan olması durumunda uçağın tepeden aşağı, yola doğru düşmeyeceği ve böylece daha az hasara yol açacağına dair yorumlar var.

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